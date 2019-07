Dr. Mario World: nuovo trailer mostra le abilità di Luigi, Toadette e Ludwig

È ormai da diverso tempo che la Casa di Kyoto propone esperienze videoludiche per piattaforme mobile legate ad alcuni dei suoi brand o personaggi più iconici.

All'interno di questo contesto si colloca anche l'annuncio di Dr. Mario World, titolo atteso sia su dispositivi iOS sia su dispositivi Android. Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione del gioco, Nintendo ha deciso di condividere con il pubblico un nuovo trailer del gioco, all'interno del quale ci vengono presentate le abilità di alcuni dei personaggi della grande N che per l'occasione fungeranno da "Assistenti" del nostro Mario. Tra questi, il filmato ci mostra in azione in modo particolare il Dottor Luigi; la Dottoressa Toadette e il Dottor Ludwig. Per farvi un'idea più chiara delle meccaniche di gameplay che caratterizzeranno il gioco, potete visionare il nuovo trailer direttamente in apertura a questa news!



Ne approfittiamo per rammentarvi che, recentemente, la Casa di Kyoto ha reso disponibile un ulteriore trailer, all'interno del quale venivano presentate nel dettaglio le meccaniche multiplayer di Dr. Mario World. In chiusura, vi rammentiamo che la data di uscita di Dr Mario World è ormai imminente: l'applicazione dedicata a questo nuovo gioco mobile legato all'universo videoludico Nintendo farà infatti il proprio debutto il prossimo mercoledì 10 luglio!