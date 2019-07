Dr Mario World peggior lancio di un titolo mobile Nintendo. Ma è davvero un fallimento?

Nintendo ha da poco lanciato Dr. Mario World, la sua ultima app mobile, che però non sembra aver ottenuto il successo sperato, avendo guadagnato "solo" 100.000 dollari nei primi tre giorni dall'uscita. Si tratta però di un dato che va interpretato.

Quello di Dr. Mario non è infatti un franchise di altissimo profilo, al contrario di Super Mario, Fire Emblem e Animal Crossing, per citare le release mobile di Nintendo, e non è stato pubblicizzato in maniera massiccia come i titoli precedenti.

Per cui gli 11.6 milioni di dollari guadagnati da Fire Emblem Heroes e i 6.5 da Super Mario Run nello stesso periodo di tempo, sono un risultato decisamente migliore e irraggiungibile per Dr. Mario. È importante però notare che Dr. Mario World usa un metodo di monetizzazione diverso dai due giochi di cui sopra.

Fire Emblem Heroes è più simile ai gacha-games, ed è infatti stato anche bannato in Belgio per via delle leggi sulle loot boxes, mentre Super Mario Run aveva un modello simil free-to-play, dove i giocatori potevano provare gratuitamente alcuni livelli, ed eventualmente sbloccare il gioco al prezzo completo di 9.99 euro.

Il sistema di Dr. Mario World è più simile a quello di Candy Crush, ad esempio, la cui ultima incarnazione, Candy Crush Friends Saga, ha generato 127.000 dollari nello stesso lasso di tempo, e stiamo parlando di un titolo già affermato nel mondo del mobile gaming.

Non è dunque da buttare il risultato di Dr. Mario World per Nintendo, ma chi si aspettava numeri molto più grandi è destinato a rimanere deluso. Per approfondire sul gioco, avete dato un'occhiata alla nostra guida di Dr. Mario World?