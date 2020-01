Dracula, quale ruolo per il vampiro di Stoker nei videogiochi? Ne parliamo in un video!

Dalla Transilvania al grande pubblico attraverso una miriade di libri, serie TV e film: il mito di Dracula è stato raccontato tramite una molteplice serie di formati narrativi. Tra questi ultimi, ovviamente, troviamo anche i videogiochi!

Tra le produzioni più recenti dedicate al Principe delle Tenebre, troviamo la nuova serie BBC, approdata nel corso del mese di gennaio nel catalogo della nota piattaforma Netflix. Sulle pagine di Everyeye, ve ne abbiamo parlato nel dettaglio all'interno della nostra recensione di Dracula, a cura di Carmine Farnese. Per celebrare l'uscita della nuova fatica di Mark Gatiss e Steven Moffat, già autori dell'apprezzata serie TV Sherlock, abbiamo deciso di immergerci in un viaggio alla scoperta dei numerosi videogiochi dedicati a Dracula.



Un percorso che ha portato il nostro Gabriele Carollo a spaziare tra i decenni e le più svariate piattaforme videoludiche, alla ricerca di alcune delle più interessanti produzioni dedicate al vampiro di Transilvania. Per discutere insieme dell'immaginario legato a Dracula dipinto nei videogiochi, abbiamo dunque realizzato un video appositamente dedicato. Da Castlevania e la saga della famiglia Belmont fino a Dracula: Origin, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: non ci resta dunque altro da fare che augurarvi una buona visione!