Dragalia Lost: annunciato il crossover con Monster Hunter a partire da gennaio 2020

La popolarità di Monster Hunter World, sulla scia dell'ultima espansione Iceborne, sembra contagiare tutti, inlcusa Cygames che ha da poco annunciato il prossimo crossover per il suo popolare gioco mobile Dragalia Lost.

Per chi non lo conoscesse, Dragalia Lost è un gioco per smartphone in cui diversi eroi devono cooperare per sconfiggere alcuni mostri in pieno stile Monster Hunter. L'annuncio del crossover con l'originale Monster Hunter è stato dato durante l'ultimo Dragalia Digest, insieme a molte altre informazioni. Al momento, tuttavia, non si conoscono molti dettagli sui contenuti dell'evento ma sappiamo che inizierà a fine gennaio 2020 e includerà il classico Rathalos, che dovrebbe presentarsi sotto forma di alleato. Cygames non è nuova ai crossover con alcune delle serie più celebri, avendo già in passato coinvolto nei suoi titoli il popolare anime One Punch Man e il mostro sacro Mega Man. Certo, lo stile grafico di Dragalia Lost potrebbe non trovare i favori dei giocatori abituati a Monster Hunter World: Iceborne ma la ricca community del gioco mobile potrà apprezzare le novità introdotte dalla popolare IP.

Dragalia Lost è un titolo mobile molto popolare, tanto che nei primi cinque giorni dall'uscita, nonostante la natura freemium, ha incassato ben 3.5 milioni di dollari.