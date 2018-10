Dragalia Lost di Nintendo ha incassato 3.5 milioni di dollari in cinque giorni

La scorsa settimana Nintendo e Cygames hanno pubblicato Dragalia Lost su App Store e Google Play: in cinque giorni il gioco ha generato incassi pari a 3.5 milioni di dollari, cifra sicuramente impressionante ma inferiore rispetto ad altri giochi mobile della casa di Kyoto.

Nello specifico, Dragalia Lost ha registrato il peggior debutto per un gioco mobile di Nintendo su smartphone: nei primi cinque giorni Fire Emblem Heroes ha incassato 13 milioni di dollari, seguito da Super Mario Run a 8.3 milioni e Animal Crossing Pocket Camp a 4,6 milioni. Secondo i dati diffusi da SensorTower, Dragalia Lost è stato installato da circa 800.000 giocatori, ricordiamo però che l'app non è disponibile in tutti i territori, essendo stata pubblicata solamente in Nord America, Hong Kong, Giappone, Taiwan e Macau.

Al momento non sappiamo se Dragalia Lost arriverà in Europa, i numeri iniziali parlano di un successo discreto ma non eccezionale, probabilmente non in linea con le aspettative delle due compagnie, le quali hanno investito molte risorse nella promozione, il gioco è stato infatti anche protagonista di un Direct ed è stato promosso esattamente come un qualsiasi altro titolo Nintendo.