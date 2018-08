Dragalia Lost: la prima IP originale Nintendo per smartphone arriva a fine settembre

Nella notte Nintendo ha trasmesso un breve Direct dedicato a Dragalia Lost, prima IP della compagnia pensata appositamente per il mercato mobile e sviluppata in collaborazione con Cygames (noto in Italia anche per essere main sponsor della Juventus).

Dopo aver pubblicato progetti mobile come Super Mario Run, Fire Emblem Heroes e Animal Crossing Pocket Camp, Nintendo vuole ora espandersi su smartphone e tablet con la prima IP originale pensata per questi dispositivi, Dragalia Lost. Il gioco si presenta come un JRPG fantasy di stampo tradizionale caratterizzato da un gameplay intuitivo e da un look coloratissimo in stile anime.

Nintendo ha aperto le pre-registrazioni su App Store e Google Play, questi i bonus previsti al raggiungimento di un determinato numero di utenti pre-registrati:

100.000 preregistrazioni: 300 Dragon Crystals

200.000 preregistrazioni: 600 Dragon Crystals

300.000 preregistrazioni: 900 Dragon Crystals

400.000 preregistrazioni: 1.200 Dragon Crystals

500.000 preregistrazioni: 1.500 Dragon Crystals

Dragalia Lost sarà disponibile come Free-To-Play (con acquisti in-app opzionali) dal 27 settembre su iOS e Android in Nord America, Hong Kong, Giappone, Taiwan e Macau, nessuna conferma al momento riguardo un possibile arrivo del gioco in Europa.