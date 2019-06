I Draghi volteggiano nei cieli di Apex Legends... e rubano le casse d'armi!

Stanchi dei rumor sui movimenti dei Leviatani? Siete indispettiti dall'annuncio del mancato ritorno dei Titani? Nessun problema: quei buontemponi di Respawn hanno deciso di concludere la Stagione 1 di Apex Legends riempiendo i cieli di Kings Canyon di Draghi arraffa-bottino!

La comparsa di queste creature sulla mappa del battle royale gratuito di Electronic Arts ha contribuito a riaccendere l'entusiasmo dei fan, o quantomeno di quella fetta di utenti che ha deciso di immortalare le proprie gesta in compagnia dei Draghi inondando Twitch e YouTube di video che testimoniano il loro singolare incontro con tali esseri.

Diversamente da quanto avvenuto in passato, con draghi avvistati in lontananza e con i quali era impossibile interagire, questa volta le creature si lasciano "avvicinare" dalle Leggende al punto tale da poter essere arpionate con un rampino per farsi trasportare da un quadrante all'altro della mappa. Come enormi corvi, gli esseri alati di Canyon dei Re osano persino aprire le casse di bottino per trafugare armi ed elementi di equipaggiamento. Se non altro, non hanno ancora cominciato a sputare fuoco come suggerito dai rumor e dalle voci di corridoio circolate in rete dal lancio del titolo, ma per quello c'è sempre tempo!

Per capire fino a che punto si spingeranno i ragazzi di Respawn per movimentare la vita digitale degli appassionati di Apex Legends, non ci resta che attendere il 2 luglio per assistere al più che probabile evento ingame che dovrebbe sancire l'inizio della Stagione 2 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.