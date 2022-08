Il Drago Shenron volteggia su Fortnite: svelato l'evento a tema Dragon Ball

I leak dell'evento crossover Fortnite x Dragon Ball vengono confermato dall'avvento del Drago Shenron sull'isola del battle royale di Epic. La nuova, suggestiva immagine propostaci dagli sviluppatori americani preannuncia l'imminente partenza della prossima fase ingame di Fortnite dedicata, appunto, a Dragon Ball.

Mentre il Drago Divino si prepara a esaudire il desiderio dei suoi evocatori, il team social di Epic Games invita tutti gli appassionati di Fortnite Capitolo 3 a prepararsi per l'evento che avrà ufficialmente luogo a partire dalla giornata di martedì 16 agosto, subito dopo il consueto aggiornamento settimanale.

Il lavoro svolto dai dataminer nei giorni scorsi ha rivelato alcuni degli oggetti che, presumibilmente, avremo modo di sbloccare partecipando alle attività speciali dell'evento crossover Fortnite x Dragon Ball. Tra gli elementi estetici segnalati dagli "esploratori del codice inattivo" di Fortnite, citiamo il deltaplano Vigor dall'aspetto di una capsula Saiyan e le skin di Vegeta, Beerus e Goku.

La speranza dei fan del manga e anime di Akira Toriyama con il pallino per Fortnite Battaglia Reale è ovviamente quella di assistere anche all'arrivo dell'emote di trasformazione per Goku e Vegeta, anche se in tal senso non sembrano esserci delle novità provenienti dai dataminer.