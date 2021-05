Dragon Quest 10 Offline annunciato, ma non ci sono conferme per l'Occidente

Dragon Quest X, uno dei giochi online di maggior successo di sempre per Square Enix, riceverà uno spin-off chiamato Dragon Quest X Offline. Previsto per l'estate dell'anno prossimo in Giappone, offrirà uno stile grafico super deformed e un'esperienza giocabile interamente offline.

Purtroppo, esattamente come il suo cugino multigiocatore, sembra essere destinato solo ed esclusivamente al mercato nipponico. Durante lo streaming di presentazione, il produttore Koji Aoyama ha infatti spiegato che "non ci sono piani per un lancio internazionale". È possibile che Square Enix cambi idea in futuro, ma nel frattempo vi consigliamo di tenere a freno le aspettative.

Per quanto riguarda il gioco in sé, l'altro produttore Takumi Shiraishi ha invece dichiarato: "Come avrete intuito dal titolo, questa è una nuova versione di Dragon Quest X Online che non richiederà una connessione ad internet. Miriamo a creare una versione stand-alone, accessibile e facile da giocare di Dragon Quest X che, come avete visto nel video promozionale, possiede uno stile grafico completamente differente da suo cugino online. Con questo stile super-deformed e gli elementi in pixel art, intendiamo ottenere un effetto tanto nostalgico quanto affascinante".



Durante lo streaming dedicato al 35° anniversario della saga, c'è stato spazio anche per Dragon Quest III HD-2D Remake, Dragon Quest Keshi Keshi, Dragon Quest Treasures e soprattutto Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Per maggiori dettagli consultate lo speciale sui nuovi annunci di Dragon Quest, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.