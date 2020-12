Dragon Quest 11, lancio della Definitive Edition: Square Enix rimuove il gioco originale

Già disponibile da tempo su Nintendo Switch, Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition è ora approdato anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One, oltre che nel catalogo di titoli inclusi in Xbox Game Pass.

La nuova versione dell'apprezzato JRPG propone al pubblico una vasta selezione di contenuti aggiuntivi, che vanno ad ampliare l'offerta complessiva confezionata in occasione del primo lancio della produzione Square Enix. In particolare, come descritto nella nostra recensione della Definitive Edition di Dragon Quest 11, il gioco include una modalità Retro 2D che consente di vivere il gioco con una grafica ispirata ai classici dell'epoca Super Nintendo. A questa si aggiungono personaggi e contenuti narrativi inediti, oltre a doppiaggio in lingua giapponese e colonna sonora orchestrale.



In seguito al recente nuovo lancio di Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition, è giunta la decisione di Square Enix di rimuovere la versione originale del titolo dagli store online. Il JRPG provo delle novità della Definitive Edition non è dunque più acquistabile dagli utenti interessati alla produzione, che possono ora optare solo per la nuova edizione. Tra i canali interessati dalla variazione, figurano tanto Steam quanto PlayStation Store e Microsoft Store.



Per ulteriori dettagli, il nostro Antonello "Kirito" Bello vi presenta le qualità di Dragon Quest 11 Definitive Edition.