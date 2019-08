Dragon Quest 11 per Nintendo Switch a confronto con la versione PC

La demo di Dragon Quest XI Definitive Edition è ora disponibile per il download dal Nintendo eShop e c'è chi ha approfittato dell'occasione per mettere a confronto la versione Switch con l'edizione PC del JRPG Square Enix.

Dragon Quest XI gira a 30 fps su Nintendo Switch in modalità dock, il framerate è stabile e non mostra mai cali o crolli, esattamente come avviene su Windows. Un secondo video paragona invece il comparto tecnico mettendo il gioco a confronto con la versione PC a dettagli bassi: Nintendo Switch esce vincitrice dallo scontro grazie ad un impatto visivo di maggiore qualità per texture, shader e assets dei personaggi, qualche problema invece per quanto riguarda la vegetazione, non sempre impeccabile.

Ricordiamo in chiusura che il gioco sarà disponibile dal 27 settembre su Nintendo Switch in formato retail e digitale, la demo è ora scaricabile gratis dall'eShop. La Definitive Edition di Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta include un nuovo arco narrativo, missioni inedite, doppiaggio migliorato e colonna sonora rimasterizzata con tracce orchestrali, assenti nelle versioni PS4 e PC.