Dragon Quest 11 per Nintendo Switch si mostra in azione: nuovo gameplay dalla Gamescom

Gli utenti Nintendo Switch che attendono la pubblicazione di Dragon Quest 11 S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva hanno ricevuto diverse buone notizie nel corso della Gamescom 2019.

La Casa di Kyoto ha infatti reso disponibile il pre-load del titolo ed annunciato la pubblicazione sulla console ibrida di una Demo di Dragon Quest 11 S, i cui progressi di gioco potranno essere trasferiti nella versione completa del gioco in seguito alla sua pubblicazione. Ma non solo: i giocatori più curiosi od impazienti hanno ora modo di dare uno sguardo piuttosto approfondito al JRPG. Nintendo ha infatti reso disponibile un interessante video dedicato.

Disponibile in apertura, il filmato accoglie al suo interno una corposa sessione di gameplay di Dragon Quest 11 S: Echi di un'Era Perduta su Nintendo Switch. Con una durata di circa mezz'ora, il video offre agli spettatori la possibilità di approfondire diversi aspetti della produzione Square Enix, in compagnia di due ospiti d'eccezione. Il gameplay è stato infatti commentato da Yuji Horii, creatore della serie Dragon Quest, e da Hokuto Okamoto, Producer del gioco.



Vi auguriamo dunque una buona visione, ricordandovi che Dragon Quest 11 S approderà su Nintendo Switch il prossimo 27 settembre. Proprio recentemente, è stato confermato che il gioco è entrato in fase Gold.