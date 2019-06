Dragon Quest 11 per Nintendo Switch: nuovo trailer e finestra di lancio!

Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta Definitive Edition S torna a mostrarsi all'Electronic Entertainment Expo 2019, con un nuovo trailer, che annuncia la finestra di uscita!

L'attesissima versione per Nintendo Switch dell'ultimo capitolo della longeva saga JRPG di casa Square Enix si mostra al pubblico in un nuovo spettacolare trailer, che ne mostra le caratteristiche principali: lo trovate come di consueto direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione! Cosa ve ne pare, curiosi di poterlo finalmente giocare?

Purtroppo non è stata confermata alcuna data di uscita specifica per Dragon Quest XI, ma il gioco è atteso sulla console ibrida della Casa di Kyoto per l'autunno 2019! Lo state aspettando con ansia?