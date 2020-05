Da Dragon Quest 11 a Oninaki: super bundle di JRPG Square Enix in sconto per beneficenza!

Per supportare i videogiocatori costretti in casa dalla necessità di arginare il diffondersi del Coronavirus, i vertici di Square Enix propongono un'iniziativa decisamente interessante.

Sulle pagine di Steam è infatti stata lanciata la promozione "Stay Home and Play JRPG Collection"/"Restate a casa e giocate a una raccolta di JRPG". Si tratta sostanzialmente di un bundle che raccogli diversi esponenti del genere del gioco di ruolo giapponese, ovviamente tutti a firma Square Enix. La raccolta è proposta ad un prezzo agevolato, con uno sconto complessivo che si attesta sul 72%: la cifra si attesta dunque sui 49,84 euro, anziché gli oltre 170 euro del prezzo di listino.



Tutti i profitti saranno devoluti in beneficenza da Square Enix, in favore di banchi alimentari e altre no profit in Europa e Nord America. Di seguito i titoli inclusi:

Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta : il più recente capitolo della celebre serie Square Enix, sulle pagine di Everyeye ve ne ha parlato il nostro Antonello "Kirito" Bello, nella sua recensione di Dragon Quest XI;

: il più recente capitolo della celebre serie Square Enix, sulle pagine di Everyeye ve ne ha parlato il nostro Antonello "Kirito" Bello, nella sua recensione di Dragon Quest XI; Final Fantasy XII The Zodiac Age : dodicesima fantasia finale, nella sua versione HD e con gameplay rinnovato rispetto alla prima pubblicazione;

: dodicesima fantasia finale, nella sua versione HD e con gameplay rinnovato rispetto alla prima pubblicazione; Chrono Trigger : un classico senza tempo nella galassia JRPG;

: un classico senza tempo nella galassia JRPG; Oninaki: titolo confezionato dalla divisione Tokyo RPG Factory. Anche in questo caso, sulle pagine di Everyeye trovare una ricca recensione di Oninaki;

In chiusura, vi segnaliamo che la promozione resterà attiva solamente per un periodo di tempo molto limitato, con scadenza fissata alle ore 19:00 di mercoledì 6 maggio.