Dragon Quest 11 a quota 6 milioni di copie, nuovo trailer dal TGS 2020

Square Enix ha mostrato al Tokyo Game Show ha presentato un nuovo trailer di Dragon Quest 11S Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva, offrendo ai giocatori un'anteprima delle nuove caratteristiche presenti nella pericolosa avventura del Lucente.

Dragon Quest XI S Edizione Definitiva sarà disponibile su Epic Games Store dal 4 dicembre insieme al lancio su PlayStation 4, Xbox One (con supporto Xbox Play Anywhere) e PC via Steam. Il trailer del TGS mostra le nuove storie secondarie dei personaggi, la modalità retro 2D, l'audio in lingua giapponese e inglese, il mondo a 16 bit di Achronia e tante altre novità di questa riedizione. Il gioco ha superato quota sei milioni di copie vendute su PlayStation 4, PC Steam, Nintendo 3DS e Switch.

L'ultimo episodio della serie ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, non solo in Giappone (dove la serie è ormai un vero e proprio cult generazionale) ma anche in Occidente e in particolar modo in Europa, dove gli appassionati del genere hanno dimostrato di aver apprezzato la trama e il gameplay di Dragon Quest XI. La Definitive Edition include nuovi contenuti per entrare nel mondo di Dragon Quest ed è un buon punto di partenza per i nuovi giocatori.