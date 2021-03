Dragon Quest 11 S arriva su Stadia, ed è già in sconto: tutti i contenuti del JRPG

Il catalogo di Google Stadia si è arricchito a sorpresa con l'arrivo di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, uno dei JRPG più celebrati di questi ultimi anni. Il titolo di Square-Enix è disponibile nella sua Definitive Edition: andiamo a vedere i contenuti compresi all'interno dell'offerta.

Dragon Quest XI S rappresenta la versione definitiva del ruolistico pubblicato originariamente nel 2018 su PC e PlayStation 4, e nel corso del tempo portato anche su Nintendo Switch e Xbox One. Oltre ad includere ovviamente tutti i contenuti del gioco base, la Definitive Edition propone diverse aggiunte interessanti, tra le quali sottlineiamo gli scenari extra specifici per i personaggi, la possibilità di scegliere tra la colonna sonora originale e una versione orchestrale delle musiche, la possibilità di alternare le modalità grafiche 2D e 3D, e un'opzione con cui selezionare il doppiaggio in giapponese. Il tutto per un capolavoro irrinunciabile per gli appassionati di JRPG.

Segnaliamo inoltre che il titolo è stato lanciato sulla piattaforma di Google già scontato: se siete interessati ad avventurarvi nel mondo di Erdrea ed indossare i panni del Lucente, vi consigliamo di affrettarvi ed approfittare dell'attuale costo di 31,99 euro al posto dei 39,99 euro standard. Ricordiamo che questa settimana arriveranno altri due titoli nel catalogo di Stadia, ovvero FIFA 21 il 17 marzo e Terraria il 18 marzo.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti sull'acclamato JRPG di Square-Enix vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dragon Quest XI S: Definitive Edition.