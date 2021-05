Dragon Quest 11 S Definite Edition saluta Denuvo su PC (ed è pure in sconto)

A sei mesi dal lancio avvenuto lo scorso 4 dicembre, Square Enix ha pubblicato una patch per Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva su PC rimuovendo definitivamente la tecnologia anti-manomissione progettata da Denuvo.

A partire da oggi, quindi, Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta – Edizione definitiva non è più protetto dal discusso Denuvo, software che a detta di molti peggiorerebbe le prestazioni dei giochi a causa delle risorse richieste per il suo funzionamento. Evidentemente, Square Enix ritiene che abbia fatto il suo dovere, proteggendolo adeguatamente dalla pirateria nel periodo di lancio, solitamente il più remunerativo per i publisher.

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta – Edizione definitiva per PC, ricordiamo, è un porting della stessa edizione lanciata originariamente su Nintendo Switch, e non dell'edizione liscia di Dragon Quest XI per PlayStation 4. Rispetto a quest'ultima, include scenari extra specifici per i personaggi, la possibilità di scegliere tra la colonna sonora originale e una versione orchestrale delle musiche, un'opzione di alternare le modalità grafiche 2D e 3D, un selettore per il doppiaggio in giapponese e molto altro. Mentre vi scriviamo è in offerta su Steam a 25,99 euro, con il 35% di sconto sul prezzo pieno. Avete tempo fino al 9 giugno per approfittarne!