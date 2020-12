Dragon Quest 11 S Definitive Edition su Xbox Game Pass è imperdibile! Vi spieghiamo perché

A pochissimi giorni dal lancio, abbiamo finalmente potuto mettere le mani sulla nuova versione di Dragon Quest 11 S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva, fino ad oggi esclusiva di Nintendo Switch, pronta ad arrivare su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vale la pena acquistarlo? Assolutamente sì, e adesso vi spieghiamo il perché...

L'operazione, innanzitutto, ha un che di epocale poiché segna il debutto assoluto di Dragon Quest 11 su Xbox One: fino ad oggi, l'eccellente GDR di Square Enix non era mai arrivato dalle parti di Redmond, neppure nella sua edizione base. Le buone notizie non terminano qui, poiché il GDR entrerà a far parte del catalogo Xbox Game Pass fin dal lancio fissato per il prossimo 4 dicembre!

Allo stesso tempo, Dragon Quest 11 S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva risulta appetibile anche per i giocatori PlayStation 4 e PC, grazie alle sue numerose aggiunte che spaziano da scenari extra specifici per i personaggi alla possibilità di scegliere tra la colonna sonora originale e una versione orchestrale delle musiche, oltre al selettore per le modalità grafiche 2D e 3D, un'opzione per il doppiaggio in giapponese e molto altro. Di questo però ve ne parliamo meglio della Video Recensione allegata in apertura di notizia e nella recensione di Dragon Quest 11 S Edizione Definitiva curata da Antonello Bello.