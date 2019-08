Dragon Quest 11 S: il nuovo trailer mostra lo splendido Mondo di Erdrea

Nintendo of America ha diffuso un nuovo trailer per la Definitive Edition di Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta, esclusiva versione per Nintendo Switch del gioco già uscito sulle altre console. Il trailer, chiamato "World of Erdrea", mostra per l'appunto il fantastico mondo in cui è ambientato il gioco.

Un ottimo modo per tenere alta l'attenzione della community, in attesa dell'uscita della demo di Dragon Quest 11 S, ancora priva di data d'uscita, ma che dovrebbe essere in arrivo a breve, dato che il gioco completo sarà poi disponibile in tutto il mondo a partire dal 27 settembre.

Tra le varie feature del gioco c'è la possibilità di switchare tra grafica HD e 16-bit, e di cambiare il tipo di musica. Sempre per quanto riguarda l'audio, si potrà scegliere tra dialoghi in inglese o in giapponese.

Per approfondire ulteriormente sul gioco, in attesa dell'uscita, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Dragon Quest 11 S. Che ne pensate? Quanto attendete la versione Nintendo Switch?