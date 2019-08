Dragon Quest 11 S e Super Smash Bros Ultimate: nuova partnership tra i due giochi

Il team di Nintendo ha annunciato una nuova iniziativa che lega Dragon Quest 11 S: Echi di un'Era Perduta e Super Smash Bros Ultimate: ecco tutti i dettagli.

Tramite il proprio account Twitter ufficiale, la Casa di Kyoto ha illustrato le caratteristiche di una nuova simpatica partnership tra i due titoli Nintendo Switch. Grazie a quest'ultima, i giocatori in possesso di Super Smash Bros Ultimate avranno modo di sbloccare un nuovo Spirito all'interno del picchiaduro. Per farlo, sarà sufficiente giocare su Nintendo Switch la Demo di Dragon Quest 11 S oppure alla versione completa del JRPG Square Enix. In questo modo, il giocatore potrà in futuro avere accesso allo Spirito di Tockles in Super Smash Bros Ultimate. Come potete verificare nel cinguettio pubblicato da Nintendo Italia, le precise tempistiche di questa promozione non sono ancora state rese note: maggiori informazioni arriveranno in futuro.



Dopo l'arrivo dell'Eroe di Dragon Quest in Super Smash Bros Ultimate, questa nuova iniziativa rappresenta una nuova collaborazione tra i due grandi brand. Ne approfittiamo per ricordarvi che la Demo del JRPG è già disponibile sul Nintendo eShop e che sarà possibile importare i progressi di gioco conseguiti all'interno della versione completa di Dragon Quest 11 S: Echi di un'Era Perduta.