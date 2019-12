Dragon Quest 11 supera quota 5.5 milioni di copie distribuite

Square Enix ha annunciato che Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta e Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta Definitive Edition hanno raggiunto e superato quota 5.5 milioni di unità distribuite, dato che include anche le vendite digitali.

Yuji Horii ha ringraziato i fan per questi incredibili risultati, Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta è uno dei capitoli di maggior successo della serie ed ha ricevuto una accoglienza positiva a livello internazionale, riconoscimento che ha reso Horii particolarmente orgoglioso.

Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta è stato lanciato nell'estate 2017 in Giappone su PlayStation 4 e Nintendo 3DS per poi arrivare l'anno successivo su PS4 e PC in Europa e Nord America. Nel settembre 2018 il gioco è stato pubblicato anche su Nintendo Switch con una riedizione denominata Dragon Quest XI S Definitive Edition mentre la versione 3DS non è mai uscita dal mercato asiatico, ad oggi inoltre non ci sono notizie su eventuali porting per Xbox One.

Square Enix ha più volte fatto capire di essere già al lavoro sul futuro della serie Dragon Quest, al momento Dragon Quest XII non è ancora stato annunciato ma ci sono ottime probabilità che il prossimo DQ possa uscire tra il 2021 il 2022 presumibilmente su PlayStation 5 e console next-gen.