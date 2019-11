Dragon Quest 11, The Witcher 3 e The Division 2 in sconto con i prezzi più bassi mai visti

Arrivano altri tre giochi in offerta su Amazon.it ai prezzi più bassi mai visti: nello specifico vi segnaliamo tre offerte imperdibili dedicate a Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, Tom Clancy's The Division 2 e The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition.

Dragon Quest XI ha un prezzo scontato pari a 19.99 euro mentre per The Division 2 Limited Edition bastano 14,99 euro. Si torna al prezzo di 19,99 euro per The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition, edizione completa del gioco di CD Projekt RED che include anche le espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone.

Offerte e sconti videogiochi

Da notare che The Division 2 viene proposto nella speciale Limited Edition esclusiva per Amazon.it che include il Pacchetto Soccorritore, un DLC con vari oggetti utili per iniziare al meglio l'avventura. Tutte le offerte sono valide da oggi e fino al 2 dicembre salvo esaurimento scorte, in periodo di particolare frenesia commerciale questo questo il sold-out non è improbabile dunque se siete interessati approfittatene subito prima che sia troppo tardi.