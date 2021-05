Dragon Quest 11S Edizione Definitiva in offerta a prezzo scontato per PS4

Se non avete ancora avuto modo di provare l'ultima avventura di Square Enix e disegnata dall'artista Akira Toriyama, potrebbe essere l'occasione giusta allora di recuperare Dragon Quest XI S Echi di un'era perduta in Edizione Definitiva.

Compra Dragon Quest 11 Edizione Definitiva per PS4 (funzionante anche su PlayStation 5) a soli 24,99 euro, con lo sconto del 38% dal prezzo li listino, si tratta del prezzo più basso dal lancio.

Contenuti Dragon Quest 11S Edizione Definitiva

Tutti i contenuti del gioco base arricchiti da nuovi scenari specifici per i personaggi che integrano la storia dei protagonisti

per i personaggi che integrano la storia dei protagonisti Possibilità di scelta le modalità 3D HD e 2D 16 bit , tra la colonna sonora originale e la versione orchestrale della musica, e l'audio in inglese o giapponese

, tra la colonna sonora originale e la versione orchestrale della musica, e l'audio in inglese o giapponese Mondo a 16 bit di Achronia , che permette di visitare i mondi dei Dragon Quest precedenti, reinterpretati in stile retro

, che permette di visitare i mondi dei Dragon Quest precedenti, reinterpretati in stile retro Scelta della velocità delle battaglie , raddoppiabile o quadruplicabile e la possibilità di calvalcare i mostri ed attaccare assieme a loro

, raddoppiabile o quadruplicabile e la possibilità di calvalcare i mostri ed attaccare assieme a loro Tre nuove impostazioni per la Missione Estrema: Super Malbarazza, Gli abitanti mentono e Gruppo annientato se il protagonista muore

Modalità fotografica

Una ottima occasione per recuperare il gioco in attesa dell'appena annunciato, nuovo episodio della serie Square Enix presentato in occasione dei festeggiamenti per i 35 anni della serie.