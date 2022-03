Dragon Quest 12: novità in arrivo prossimamente, promette Yuji Horii

Durante la ventiduesima edizione dei Game Developers Choice Awards, Yuji Horii è stato onorato con il Lifetime Achievement Award, premio alla carriera per il lavoro svolto in oltre trent'anni di attività sulla serie Dragon Quest, popolarissima in Giappone sin dagli anni '80 e sempre più celebre anche in Occidente.

Il producer, autore e game designer giapponese ha ringraziato per questo riconoscimento con una lunga lettera nella quale parla del suo amore per la scrittura e non solo, ricordando di aver iniziato a lavorare nell'industria dei manga dopo le scuole superiori, ricoprendo varie posizioni e lavorando sia come autore che come illustratore per varie testate, fino a quando la diffusione dei primi personal computer in Giappone non ha cambiato definitivamente la sua vita.

Negli anni '80 Horii inizia ad avvicinarsi al mondo dell'informatica e trova lavoro in Enix (ora Square Enix) dando vita a Dragon Quest, il resto come si suol dire è storia. Dopo più di trent'anni, Horii non ha mai abbandonato la serie e anzi ci tiene a ribadire di essere al lavoro su Dragon Quest 12, promettendo novità in arrivo "prossimamente", senza purtroppo specificare un periodo preciso.

Dragon Quest 12 avrà un impatto sui prossimi 20 anni della serie per il CEO di Square Enix Yosuke Matsuda, parole che fanno capire come Horii e il suo team stiano pensando in grande per il futuro.