Dragon Quest 12, anche Orca coinvolta: sempre più team al lavoro sul JRPG in UE5

A breve distanza dall'annuncio ufficiale di Dragon Quest XII: The Flames of Fate, il team di Square Enix ha offerto sempre più dettagli sul processo di sviluppo che sta coinvolgendo il nuovo capitolo della serie.

Ad esempio, è già stato confermato che Dragon Quest XII sarà realizzato con Unreal Engine 5, ultima iterazione del motore grafico di Epic Games. Sappiamo inoltre che la trama del gioco è sostanzialmente già completata, con gli autori impegnati nella realizzazione del JRPG già da diverso tempo.

Ora, grazie ad alcuni annunci di lavoro, apprendiamo del coinvolgimento nel progetto di Orca, software house giapponese che già conosce la serie. Il team ha infatti offerto il proprio supporto a Square Enix durante la realizzazione di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta e Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition. In passato, Orca ha inoltre collaborato anche con Bandai Namco, per lo sviluppo di Ace Combat 7: Skies Unknown. Per contribuire a plasmare Dragon Quest XII: The Flames of Fate, la software house sta ora assumendo nuovo personale, tra artisti e programmatori, esperto nell'utilizzo di Unreal Engine 5.



Si amplia così la rete di studi coinvolti nella realizzazione del gioco, a breve distanza dall'annuncio del coinvolgimento di HexaDrive in Dragon Quest XII.