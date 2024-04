Dragon Quest 12 e ritardi interni: lo storico lead producer della serie rimosso dal ruolo?

Nonostante sia stato annunciato nel corso del 2021, Dragon Quest XII The Flames of Fate ha fatto completamente perdere le proprie tracce ed ancora non si è visto nulla di concreto riguardo il prossimo gioco principale della serie. Sembra ci siano stati più ritardi interni, con Square Enix che ha infine preso un'importante decisione.

Yu Miyake, storico lead producer della serie di Dragon Quest che da anni ne supervisiona i contenuti, sarebbe stato rimosso dal suo incarico: a rivelarlo un nuovo report di Bloomberg, aggiungendo che a prendere il suo posto dovrebbe essere Yosuke Saito, producer della serie Nier. Miyake sarebbe stato invece riassegnato al vertice della divisione mobile della compagnia nipponica. Tale cambiamento si sarebbe reso necessario a seguito dei problemi di sviluppo legati al dodicesimo episodio principale di Dragon Quest, la cui uscita sul mercato resta al momento ancora ignota.

Sempre secondo Bloomberg, Square Enix starebbe elaborando vari cambiamenti di ruoli al suo interno con l'obiettivo di concentrare sempre più risorse sui propri giochi di punta, dando al contempo meno priorità alle risorse esterne. Già in passato Yuji Horii, creatore della serie, aveva parlato di uno sviluppo complicato per Dragon Quest 12 a causa del suo target più maturo rispetto alle passate iterazioni del brand, pertanto queste possibili novità dovrebbero servire per riportare i lavori sul gioco sui giusti binari velocizzandoli.

Nella primavera del 2023 Dragon Quest 12 aveva ricevuto un nuovo logo che sembrava presagire l'arrivo di novità: ad oggi i fan continuano ancora ad aspettarle pazientemente.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.