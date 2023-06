Dragon Quest 12: sviluppo complicato a causa del target adulto, rivela Yuji Horii

Sono davvero pochi i dettagli che conosciamo riguardo a Dragon Quest XII: The Flames of Fate, ed uno dei motivi per cui Square-Enix si sta dimostrando restia a mostare il gioco è che il team di sviluppo sta incontrando qualche problema in più del previsto.

Nel corso di un'intervista radiofonica a cui ha partecipato il creatore della serie di Dragon Quest, Yuji Horii, c'è stato un interessante scambio di battute riguardo allo sviluppo di Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Horii ha rivelato che la produzione mira a raggiungere un pubblico adulto, e questo sta creando qualche problema non meglio specificato nello sviluppo.

Quando gli è stato chiesto un aggiornamento sui tempi di lancio di Dragon Quest XII: Flames of Fate, Yuji Horii ha così replicato: "Mmm, credo che ci vorrà un po' di tempo. Questa volta stiamo realizzando un gioco rivolto a un pubblico adulto, quindi abbiamo un sacco di problemi (ride). C'è stata anche la pandemia di Coronavirus di mezzo".

Per la serie di Dragon Quest si tratta di una novità quella di parlare ad un pubblico interessato a tematiche più adulte, e questo potrebbe aver creato qualche intoppo durante i lavori. Il fatto che Horii abbia accompagnato queste affermazioni con una risata lascia però sperare che non si tratti nulla di troppo grave, e che semplicemente si tratti di una difficile sfida creativa per il team impegnato sul gioco.

Nell'attesa di ulteriori aggiornamenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dragon Quest XII: The Flames of Fate.