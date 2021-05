Dragon Quest 12 The Flames of Fate annunciato, ecco il primo teaser

Come previsto, Square Enix ha tolto i veli al nuovo episodio di Dragon Quest intitolato Dragon Quest 12 The Flames of Fate e annunciato con un breve teaser durante l'evento trasmesso per festeggiare i 35 anni della serie.

Dragon Quest XII The Flames of Fate è ancora privo di una finestra di lancio e anche le piattaforme supportate non sono state annunciate, il publisher ha però confermato di essere al lavoro per pianificare un lancio mondiale in contemporanea.

Il primo teaser non permette in realtà di capire molto sulla natura del progetto ma sembra confermare la presenza di atmosfere maggiormente oscure e mature rispetto al passato, con i giocatori chiamati a compiere decisioni che potranno influenzare pesantemente il proprio cammino.

Su quali console uscirà il gioco? In passato il team di sviluppo ha parlato di un Dragon Quest 12 pensato per la next-gen dunque si potrebbe ipotizzare un lancio su piattaforme di vecchia generazione come PS4 e Nintendo Switch oltre al debutto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, al momento però si tratta solamente di ipotesi dal momento che il publisher non ha confermato nulla in merito.

Come detto, Dragon Quest XII The Flames of Fate uscirà anche in Occidente, i piani attuali sono quelli di lanciare il gioco in Europa e Nord America in contemporanea con il Giappone.