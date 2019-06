Dragon Quest 12 uscirà su console Next-Gen come PS5, Square Enix inizia i lavori

Square Enix Japan ha annunciato di essere alla ricerca di numerose figure professionali come battle planner, facial motion designer, 2D background designer e tecnici per la Second Developlment Division, team al lavoro su un nuovo episodio di Dragon Quest.

Takeshi Uchikawa fa sapere che "il team di Dragon Quest XI si farà carico di una nuova sfida, portare la serie nella next-gen, con l'obiettivo di sviluppare un nuovo progetto capace di conquistare i fan di tutto il mondo!". Al momento il gioco è in fase di pianificazione, la compagnia sta pensando ad una nuova storia e varie migliorie al gameplay per evolvere le meccaniche di gioco.

L'unica certezza al momento è che il nuovo Dragon Quest uscirà su piattaforme di prossima generazione (e quasi certamente su PC) come PlayStation 5, Xbox Scarlett e il successo di Switch, anche se al momento le console di riferimento non sono state rese note. Anche il titolo non è stato confermato, con Dragon Quest XII che deve essere considerato un semplice working title.