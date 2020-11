Dragon Quest 12 verrà annunciato nel 2021? Parla Yuji Horii

Nel 2021 si festeggiano i 35 anni di Dragon Quest e le novità non mancheranno, come confermato da Yuji Horii durante il Dragon Quest X Fall Festival 2020 che si è tenuto lo scorso weekend.

Il creatore della serie ha fatto capire come Square Enix abbia in programma molte novità e importanti annunci per il 2021, non è stato fatto alcun riferimento preciso a Dragon Quest XII ma sappiamo che il gioco è in sviluppo almeno dal 2019, il prossimo anno potrebbe dunque essere quello giusto per il reveal.

Sicuramente avremo ulteriori dettagli su Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai, Action RPG basato sulla nuova serie animata di Dai, inoltre da tempo Square Enix sta lavorando ad un nuovo "Dragon Quest HD" ma non è chiaro se questo sia Dragon Quest XII oppure no. Anche Dragon Quest Monsters dovrebbe fare il suo ritorno, inoltre si parla di un possibile remake di Dragon Quest IX Sentinels of the Starry Skies.

Nulla è stato confermato ufficialmente ma è difficile che Square Enix voglia abbandonare un franchise come Dragon Quest, DQ12 potrebbe dunque essere annunciato il prossimo anno con uscita prevista nel 2022, voi cosa ne pensate di queste possibili tempistiche?