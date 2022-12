Che fine ha fatto Dragon Quest 3 HD 2D Remake? Novità dal papà della serie

Per celebrare i 35 anni della serie, nel 2021 Square Enix ha annunciato Dragon Quest 3 HD 2D Remake, assieme a diversi altri progetti collegati al franchise come Dragon Quest Treasures, Dragon Quest X Offline e Dragon Quest XII.

Da quel momento, però, le informazioni sul remake del celebre terzo episodio sono state molto limitate, che è velocemente sparito dai radar senza ulteriori novità concrete. Questo silenzio dovrebbe però concludersi prossimamente, almeno stando alle parole di Yuji Horii, creatore della serie, nel corso di un'intervista con Famitsu.

La celebre rivista nipponica ha chiesto al papà di Dragon Quest aggiornamenti sul futuro del brand, citando nello specifico sia il dodicesimo capitolo principale, sia appunto il rifacimento di Dragon Quest III. Horii non si è sbottonato più di tanto, ma la sua breve risposta fa ben sperare su novità in arrivo quanto prima: "Stiamo lavorando duramente su Dragon Quest XII e Dragon Quest III HD 2D Remake. Non posso dire ancora molto, ma saremo in grado di dare maggiori novità su Dragon Quest III presto. Siamo grati delle grandi aspettative che il pubblico sta riponendo anche su Dragon Quest III".

Non è da escludere che tali aggiornamenti possano arrivare nel corso del Jump Festa, che si svolgerà in Giappone tra il 17 ed il 18 dicembre 2022: Square Enix ha già confermato che la serie di Dragon Quest sarà presente all'evento, che potrebbe dunque essere il palcoscenico ideale per rivelare nuovi dettagli su Dragon Quest III HD 2D Remake, previsto in futuro su piattaforme ancora da specificare.

Oltre al terzo episodio, in passato si è parlato anche di possibili remake HD 2D anche per i primi due Dragon Quest, sebbene per il momento si tratti ancora di una semplice ipotesi.