Dragon Quest 9 celebrerà il decimo anniversario con una trasmissione speciale

Giovedì 11 luglio, in occasione del decimo anniversario, Square Enix e GameTV terranno una speciale trasmissione dedicata a Dragon Quest 9: Le Sentinelle del Cielo, uscito per la prima volta nel 2009 in Giappone in esclusiva per Nintendo DS.

All'evento parteciperanno il produttore di Square Enix Ryuutarou Ichimura, il director di Story Note Jin Fujisawa, il director di Level-5 Akihiro Hino e l'MC Reiko Mihashi. Durante la diretta, che andrà in onda su YouTube a partire dalle 14:00 (ora italiana), i partecipanti condivideranno delle memorie sulla realizzazione del gioco, sull'introduzione del multiplayer (che all'epoca rappresentò una vera e propria novità per la serie) e risponderanno alle domande degli spettatori nell'ambito di una sessione Q&A.

Vi avvertiamo fin da subito, in ogni caso: non sono previsti annunci di rilievo. A svelarlo è stato lo stesso Ichimura su Twitter. Pertanto, non sembra esserci all'orizzonte nessuna ri-edizione del gioco, che quindi continuerà a rimanere confinato al Nintendo DS.

Il titolo venne pubblicato l'11 luglio 2009 in Giappone. In Occidente, invece, approdò con un anno esatto di ritardo. Se volete fare un salto nel passato, potete leggere la nostra recensione di Dragon Quest 9: Le Sentinelle del Cielo.