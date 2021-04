Dragon Age 2 'Snyder Cut': ecco come ex BioWare avrebbe voluto che fosse l'RPG

Sappiamo bene come Dragon Age 2 sia stato vittima di uno sviluppo travagliato e di come il secondo capitolo della saga ruolistica di BioWare non abbia pienamente rispettato le attese dei fan, soprattutto dopo un capitolo d'esordio covincente e appassionante come Origins.

Nello stile di Zack Snyder's Justice League, David Gaider, ex BioWare che ha ideato il setting di Dragon Age ed ha lavorato come lead writer per il franchise, ha immaginato una Director's Cut di Dragon Age 2, in cui verrebbero inseriti tutti gli elementi che la casa di sviluppo canadese non è riuscita ad integrare a causa di difficoltà lavorative e scadenze pressanti.

Innanzitutto, Gaider avrebbe voluto una Kirkwall diversa rispetto a quella che è possibile apprezzare nel titolo pubblicato sul mercato. L'autore avrebbe preferito che dei mesi distanziassero fra loro gli atti del gioco al posto degli anni, ma soprattutto avrebbe desiderato una città molto più viva, dinamica e popolosa.

Secondo la sua visione, le missioni sin troppo ripetitive dell'RPG non costituiscono poi un problema così importante nell'esperienza complessiva. L'aspetto in cui invece il titolo mostra il fianco, è la mancanza di approfondimento nei confronti di alcuni personaggi. In fase di sviluppo, diverse linee di dialogo sono infine state tagliate, e questo ha portato ad un'interazione piatta con alcuni NPC del mondo di gioco. Per quanto riguarda il nostro personaggio, inoltre, gli sviluppatori avevano inizialmente previsto una diramazione narrativa in cui Hawke sarebbe potuto diventare un abominio.

Gaider avrebbe poi voluto espandere l'Atto 3, dal momento che ritiene che lo scontro tra Maghi e Templari venga raccontato in modo troppo brusco e improvviso all'interno del gioco. In questo contesto, il giocatore avrebbe avuto molto più spazio nell'agire a favore di una delle fazioni, o per nessuna delle due.

Infine, Varric, personaggio inizialmente ideato per risultare quasi antipatico ai giocatori ma finito per essere uno dei più amati in assoluto, avrebbe potuto intraprendere una relazione amorosa che non è mai comparsa all'interno del ruolistico.

Ovviamente, si tratta solo di fantasie ed è lo stesso Gaider a frenare le speranze della fanbase: "Voglio dire, è la più ipotetica delle ipotesi. Non succederà mai. Non sarei sorpreso di scoprire che EA considera DA2 il suo figliastro dai capelli rossi".

Nonostante sia generalmente considerato il capitolo più debole della serie di appartenenza, Dragon Age 2 è stato ottimamente accolto al lancio su Steam a giugno dello scorso anno. BioWare è attualmente al lavoro su Dragon Age 4, ma al momento lo studio canadese ha condiviso ben poche informazioni sul progetto. Secondo un report di Jason Schreier, Dragon Age 4 sarà un titolo completamente single player.