Dragon Age 4 è stato annunciato senza il permesso di Electronic Arts?

Secondo un report pubblicato da VentureBeat, BioWare avrebbe annunciato Dragon Age 4 ai The Game Awards 2018 senza il consens di Electronic Arts.

Il General Manager di BioWare, Casey Hudson, ha pubblicato un post sul blog dello studio a novembre, rimandando a "inizio dicembre per novità sul futuro di Dragon Age", dichiarazione che ha sorpreso il publisher e che ha costretto EA a realizzare un teaser in pochissime settimane per evitare di perdere credibilità agli occhi della community.

Non è chiaro cosa abbia spinto Hudson a comportarsi in questo modo, l'ipotesi più probabile è che il responsabile dello studio volesse solamente rendere nota l'esistenza di un nuovo Dragon Age dopo anni di silenzio (Dragon Age Inquisition è stato lanciato alla fine del 2013) ma la promessa esplicita lanciata sul blog ha costretto il publisher a correre ai ripari realizzando rapidamente degli assets.

Un reportage pubblicato su Kotaku nelle scorse ore ha svelato numerosi retroscena sullo sviluppo di Anthem ed ha confermato che Dragon Age 4 condividerà alcuni elementi tecnici proprio con il gioco in questione, al momento però DA4 è sparito dai radar e non sappiamo se maggiori dettagli sul progetto verranno svelati durante l'anno in corso oppure nel 2020...