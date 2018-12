Dragon Age 4: annuncio ai Game Awards e uscita fra quattro anni?

Le voci di corridoio sugli annunci e le premiere mondiali dei The Game Awards 2018 cominciano ad affollare i siti e i forum videoludici. Le ultime indiscrezioni trapelate in rete riguardano il nuovo, attesissimo capitolo dell'epopea action ruolistica di Dragon Age e le sue tempistiche di lancio.

Stando alla "gola profonda" interpellata dai colleghi di VentureBeat, infatti, BioWare e i vertici di Electronic Arts sarebbero ormai in procinto di annunciare ufficialmente il nuovo Dragon Age.

"Il progetto di Dragon Age 4, o come si chiamerà alla fine, è almeno a tre anni di distanza dalla sua uscita", scrive l'autore di VentureBeat Geff Grubb riportando le dichiarazioni della sua fonte che, naturalmente, preferisce rimanere anonima.

"Le tempistiche di lancio potrebbero cambiare, ma è questa l'aspettativa attuale di Electronic Arts", rimarca Grubb aggiungendo però che "BioWare ed EA non hanno nemmeno stabilito un nome definitivo per il nuovo Dragon Age, anche se una decisione dovranno pur prenderla in vista dell'annuncio dei The Game Awards".

In base ai rumor rimbalzati da VentureBeat, quindi, Dragon Age 4 dovrebbe essere il primo videogioco autenticamente next-gen di BioWare, considerando che Anthem, l'altra grande produzione action ruolistica della sussidiaria canadese di EA, arriverà a febbraio e promette di offrirci un esteso endgame con un supporto post-lancio che si protrarrà, almeno teoricamente, fino alla conclusione dell'attuale generazione di console.



Appuntamento a venerdì notte alle ore 02:30, quindi, per seguire la cerimonia dei The Game Awards 2018 e scoprire insieme noi se le indiscrezioni sul nuovo Dragon Age verranno confermate da Electronic Arts.