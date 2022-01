Dragon Age 4 arriva entro il 2022? Nessuna possibilità, secondo Tom Henderson

La saga di Dragon Age manca dalle scene ormai da diversi anni, e sono tanti i fan che desiderano ardentemente il ritorno del ruolistico di BioWare. Stando a quanto riporta Tom Henderson, tuttavia, sembra che l'attesa per il quarto capitolo si rivelerà ancora lunga.

L'insider - notoriamente uno dei più affidabili in circolazione - ha dichiarato di essere entrato in contatto con una fonte anonima vicina ai piani di BioWare ed Electronic Arts. Le informazioni condivise in via confidenziale ci dicono che non c'è alcuna possibilità che Dragon Age 4 venga pubblicato entro il 2022.

Sfortunatamente non vengono condivisi ulteriori dettagli, e non è chiaro se il nuovo RPG ambientato nel Thedas vedrà finalmente la luce durante il prossimo anno o se invece dovremo addirittura attendere il 2024. BioWare ha in ogni caso confermato che tornerà ad aggiornarci su Dragon Age 4 nel 2022, e chissà che finalmente non venga mostrato qualcosa di più concreto riguardo al progetto.

Lo studio canadese ha recentemente confermato che Dragon Age 4 sarà un gioco focalizzato sul single player. Secondo le indiscrezioni passate, il titolo ha cambiato più volte identità nel corso degli ultimi anni: nato inizialmente come un titolo dalle dimensioni più contenute rispetto a Dragon Age Inquisition, il ruolistico si era momentaneamente trasformato in un live service, per poi tornare alle radici del progetto originale e abbracciare nuovamente l'esperienza per giocatore singolo.