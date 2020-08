Dragon Age è vivo: un assaggio del GDR di BioWare alla Gamescom 2020

Nonostante sia passato oltre un anno e mezzo dall'annuncio del nuovo Dragon Age, BioWare non ha mai condiviso nuove informazioni o pubblicato materiale inerente al progetto. Quest'oggi, durante l'Opening Night Live della Gamescom 2020, lo studio canadese ha finalmente rotto il silenzio, portandoci dietro le quinte dello sviluppo.

Nel video condiviso si alternano alcune delle personalità più importanti di Bioware, dal Produttore Esecutivo Mark Darrah al Senior Game Designer Graham Scott, passando per la Gameplay Designer Melissa Janowicz, il Direttore Creativo Matthew Goldman, il Senior Writer Luke Krist Janson e altri ancora, che per l'occasione hanno condiviso degli concept art, dei bozzetti preparatori, dei gameplay test, una sessione di doppiaggio e anche alcuni scorci delle ambientazioni e modelli dei personaggi realizzati con il motore del gioco, che si trova attualmente in pieno sviluppo.

L'impressione è che la lavorazione di quello che è stato definito "The Next Dragon Age" sia ancora piuttosto arretrata. BioWare, in ogni caso, ha voluto portarci dietro le quinte per mettere in chiaro che i lavori stanno procedendo, e che lo studio di sviluppo è seriamente intenzionato a rispettare le grandi aspettative dei fan della serie. Il filmato si conclude con un rimando al sito DragonAge.com, dove al momento è solamente possibile iscriversi alla newsletter, per ottenere gli aggiornamenti sul progetto direttamente nella propria casella e-mail, e raggiungere i profili social ufficiali.