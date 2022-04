Dragon Age 4: BioWare promette grandi cose sul fronte tecnologico e dei personaggi

Oltre ad aver confermato che il nuovo capitolo di Mass Effect è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, BioWare fornisce un aggiornamento sullo stato dei lavori su Dragon Age 4 tramite il nuovo community update pubblicato sul suo blog ufficiale.

Tramite le parole del tech director Maciej Kurowski, ci viene assicurato che il nuovo episodio di Dragon Age è sviluppato con gli strumenti tecnologici più adatti alla saga RPG. Questa suona come una rassicurazione per i fan, dopo i problemi che hanno reso difficoltoso il matrimonio tra il Frostbite Engine di Electronic Arts (un motore grafico che nasce per realizzare FPS) e la serie BioWare con DA: Inquisition. Lavorare con i tool più idonei permetterà al team di sviluppo di dare più spazio alla propria creatività e caratterizzare al meglio i suoi personaggi.

"Impariamo sempre e ci spingiamo oltre, e ogni volta miglioriamo. Ma possiamo sempre fare di più", le parole di Kurowski. "Non vedo l'ora di parlare di alcune delle cose interessanti che abbiamo fatto sul lato tecnologico per Dragon Age. Prendiamo i personaggi molto sul serio e svolgiamo molto lavoro per dare loro più personalità di quanto non abbiano mai avuto in passato. Non posso ancora dire di più, ma lo faremo col tempo!".

Secondo le indiscrezioni fornite da Jeff Grubb, dovremo attendere oltre ottobre 2023 per la pubblicazione di Dragon Age 4.