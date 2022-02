Dragon Age 4: come procede lo sviluppo? Le ultime da BioWare

Dopo aver inaugurato il nuovo anno ribadendo che lo sviluppo di Dragon Age 4 e Mass Effect Next prosegue spedito, il General Manager di BioWare, Gary McKay, condivide un nuovo, importante aggiornamento sui lavori del prossimo capitolo del GDR fantasy ambientato nel Thedas.

Dopo aver ricordato i numerosi passaggi richiesti per dare forma a un videogioco tripla A delle dimensioni e della portata di Dragon Age 4, McKay sottolinea come "per il prossimo atto di Dragon Age siamo nel bel mezzo della produzione, ed è davvero una bella sensazione. Il nostro piano di sviluppo è stato finalizzato l'anno scorso, quindi ora siamo concentrati sulla costruzione della nostra visione basata sul creare ambienti fantastici, personaggi profondi, un gameplay forte, una narrazione d'impatto, finali emozionanti e molto altro. Il progetto è ben strutturato e la squadra che vi sta lavorando è concentrata sull'obiettivo".

Fatti gli auguri all'amico ed ex collega Christian Dailey che ha lasciato BioWare, il General Manager della sussidiaria canadese di Electronic Arts coglie l'occasione per presentare al pubblico i dirigenti e le figure chiave dello sviluppo del nuovo atto di Dragon Age: al timone del progetto ci saranno infatti Mac Walters (Direttore di Produzione), Corrine Busche (Game Director), Benoit Houle (Direttore dello Sviluppo del Prodotto) e lo stesso Gary McKay come referente principale e anello di congiunzione tra i diversi team che operano all'interno della galassia BioWare.

Nel chiudere il suo intervento su Dragon Age 4, McKay spiega che "più avanti nel 2022 riceverete maggiori notizie dal nostro team, con interventi che spazieranno dai contenuti social ai diari di approfondimento sul nostro blog. Avanzando nello sviluppo, anche la comunicazione si farà più regolare perché vogliamo ascoltarvi, condividere il più possibile e prendere in seria considerazione ogni feedback ricevuto dalla community".



In cima alla notizia trovate il suggestivo artwork pubblicato sui social da BioWare per condividere la lettera aperta inviata da McKay a tutti i fan di Dragon Age e non solo, in ragione delle interessanti novità condivise dal General Manager sullo sviluppo di Mass Effect Next.