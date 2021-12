Dragon Age 4, confermata la natura single-player: nuove informazioni nel 2022

Che ci crediate o meno, sono già passati tre anni dall'annuncio del nuovo Dragon Age: in questo lungo lasso di tempo, tuttavia, abbiamo ricevuto ben poche informazioni circa il nuovo ambizioso progetto in sviluppo presso gli studi di BioWare: dichiarazioni centellinate, qualche artwork sparso e ben poco altro.

Lo zoccolo duro degli appassionati non si lascia tuttavia scoraggiare per così poco, e sabato 4 dicembre ha festeggiato per il quarto anno consecutivo il Dragon Age 4 Day - una celebrazione fan-made nata in risposta all'N7 Day di Mass Effect, che invece cade il 7 novembre ed è a tutti gli effetti ufficiale. A questo giro si è unita ai festeggiamenti anche BioWare, fornendo il suo prezioso contributo sotto forma di due nuove storie brevi - La Fiamma Eterna di Sylvia Feketekuty e Non saprai quando di Brianne Battye - e una rassicurazione sulla natura del nuovo Dragon Age.

BioWare ha infatti confermato che il prossimo episodio della saga sarà focalizzato sul single-player, di conseguenza i fan più affezionati della saga possono dormire sonni tranquilli sapendo che il "pericolo" multiplayer live service può dirsi scongiurato. Gli sviluppatori canadesi ne hanno inoltre approfittato per dare appuntamento all'anno prossimo per nuove informazioni sul progetto. Non aspettatevi, quindi, una comparsata di Dragon Age agli imminenti Game Awards 2021.

Questa la dichiarazione completa: "A proposito di creare nuovi mondi e storie da esplorare, vogliamo far sapere a tutti che stiamo ancora lavorando sodo per creare la prossima esperienza per giocatore singolo di Dragon Age. Siamo entusiasti per il prossimo anno, quando potremo rivelare di più su questo progetto".