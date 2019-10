Dragon Age 4: Electronic Arts fissa la finestra di lancio 'probabile' del kolossal GDR

Una volta premuratosi di confermare l'arrivo di emozionanti remaster dal 2020, Blake Jorgensen di EA ha colto al volo l'occasione offertagli dall'ultima riunione con gli investitori per offrirci degli importanti aggiornamenti sullo sviluppo di Dragon Age 4 e, in particolar modo, sulla sua finestra di lancio.

In sede di presentazione dei risultati ottenuti da Electronic Arts negli ultimi tre mesi, il Chief Financial Officer della compagnia ha risposto a un quesito postogli da un investitore dichiarando che "sai, Dragon Age 4 è là fuori, ne abbiamo parlato pubblicamente (con il teaser dei The Game Awards 2018, ndr) dicendo che lo stavamo sviluppando e che probabilmente arriverà dopo l'anno fiscale 2022".

L'indicazione fornita da Jorgensen ci permette così di fissare il periodo di commercializzazione più probabile per il prossimo capitolo della serie ruolistica di Dragon Age tra l'inizio di aprile del 2021 e la fine del mese di marzo del 2022, su una rosa di piattaforme che, si presume, comprenderà sia PC, PS4 e Xbox One che le console next-gen di Sony e Microsoft, ovvero PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Come suggerito dal dirigente di Electronic Arts ricordandoci il teaser trailer dei TGA 2018, il progetto di Dragon Age 4 dovrebbero essere sotto l'egida di BioWare: non sappiamo, però, se le vicissitudini accorse all'azienda canadese con i problemi ormai noti di Anthem potrebbero riverberarsi anche sul nuovo kolossal GDR incentrato sull'eterno scontro tra Maghi e Templari per il controllo del Thedas.