Dragon Age 4: novità in arrivo oggi? Indizi incoraggianti da Tom Henderson

BioWare continua a lavorare su Dragon Age 4, il nuovo capitolo della serie ruolistica di cui abbiamo visto ancora molto poco nonostante siano passati alcuni anni dall'originale reveal del progetto. Forse, però, qualcosa si sta finalmente muovendo.

A giudicare da un post appena pubblicato dal noto insider Tom Henderson, delle novità su Dragon Age 4 potrebbero essere condivise proprio oggi. Il leaker, fra i più affidabili in circolazione, ha pubblicato una gif di un possente drago che emette un getto di fuoco (scena tratta da Game of Thrones) accompagnando il cinguettio con la parola "Dreadwolf", un evidente riferimento al personaggio di Solas, uno dei più importanti apparsi in Dragon Age Inquisition. Henderson indica le 19:00 come l'orario del presunto appuntamento, quindi un'eventuale presentazione non dovrebbe far parte dello State of Play di Sony che invece si terrà a partire dalle ore 00:00 di stanotte. Al momento non ci resta che aspettare e sperare che gli sviluppatori di BioWare siano finalmente pronti a mostrare qualcosa di più concreto del suo nuovo RPG.

Secondo le voci di corridoio diffuse da Jeff Grubb, Dragon Age 4 è ancora lontano dal suo debutto, con il ruolistico che non dovrebbe essere pubblicato entro i prossimi 14 mesi stando alle precedenti previsioni dell'insider.