Dragon Age 4 perde Matthew Goldman: se ne va il Senior Creative Director

Mentre le indiscrezioni vociferano di una uscita di Dragon Age 4 in programma per il 2023, il team di sviluppo impegnato nella realizzazione del GDR perde uno dei suoi verterani.

BioWare ha infatti ufficializzato l'abbandono della compagnia da parte di Matthew Goldman, Senior Creative Director del gioco. In forza presso la software house sin dagli Anni Novanta, il direttore artistico ha contribuito allo sviluppo di tutti i precedenti capitoli della saga di Dragon Age, fino ad assumere il prestigioso incarico nel team impegnato sul nuovo Dragon Age 4.

La separazione tra le due parti, afferma BioWare, è stata consensuale, ma al momento non sono giunte indicazioni in merito all'identità del professionista che prenderà il posto di Goldman. Quanto a quest'ultimo, il professionista videoludico non ha ancora annunciato le proprie intenzioni per il proseguimento della propria carriera nel settore.



Nel confermare la notizia alla redazione di Kotaku, Electronic Arts ha assicurato che Matthew Goldman sta lasciando "il prossimo Dragon Age in ottime mani, con il team qui allo studio che porterà avanti la nostra visione del gioco". Annunciato nel 2018, il GDR è ancora avvolto nel mistero, con gli ultimi aggiornamenti da parte di BioWare che si sono limitati ad alcuni artwork di Dragon Age 4.