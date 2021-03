Dragon Age 4, un piccolo scorcio: nuova concept art da BioWare

Già centrale nel quadro delle attuali attività di casa BioWare, il nuovo capitolo della serie RPG è guadagnato ulteriore in rilievo in seguito alla cancellazione di Anthem Next.

La decisione di EA di non concedere ulteriore fiducia al progetto ha infatti generato un riassestamento per le risorse interne, con gli sviluppatori di Anthem affidati al team di Dragon Age. Forte di ulteriori risorse, lo sviluppo dell'attesa produzione prosegue senza che il pubblico abbia per ora avuto modo di dare uno sguardo approfondito dal gioco, ancora privo del resto di un titolo definitivo. Nel corso degli ultimi mesi, il team di BioWare si è però divertito nell'offrire piccoli scorci sulle proprie attività, tramite la pubblicazione di alcune concept art.

Una inedita immagine è stata ad esempio ora pubblicata da Christian Daley, Produttore Esecutivo presso BioWare Austin. Disponibile direttamente in calce a questa news, la concept art è stata confezionata da Matthew Goldman, Direttore Creativo presso la software house. L'immagine immortala una donna equipaggiata di bastone magico e una tenuta in stile piratesco, per un design che complessivamente non pare disegnare toni steampunk. Cosa ve ne pare?



Sulla natura del gameplay del titolo non sono al momento disponibili dettagli, ma secondo le indiscrezioni di Jason Schrerier, dopo iniziale indecisioni EA avrebbe deciso di puntare sul single-player per Dragon Age 4.