Dragon Age 4, niente PS4 e Xbox One? Avvistato un indizio

Di recente, il noto editor videoludico Jeff Grubb ha posto sul tavolo la possibilità che Dragon Age 4 possa uscire soltanto su hardware next gen, con versioni destinate in esclusiva a PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Una circostanza sulla quale BioWare non si è mai espressa: ricordiamo infatti che la software house non ha mai indicato una finestra di lancio o l'elenco delle piattaforme supportate dal GDR. Del resto, al momento il pubblico non conosce nemmeno quello che sarà il titolo definitivo del prossimo Dragon Age. In attesa che la software house decida di alzare il sipario sull'attesa epopea ruolistica, spunta però un interessante indizio che parrebbe suggerire la fondatezza delle teorie di Jeff Grubb.



La sempre attenta community videoludica ha infatti avvistato un dettaglio celato nel profilo LinkedIn di Daniel Nordlander, ex BioWare attualmente attivo come Game Director presso Counterplay. Tra l'ottobre 2019 e l'ottobre 2020, il professionista ha ricoperto il ruolo di Lead Player Designer proprio per il nuovo Dragon Age, occupandosi di aspetti quali la definizione delle classi del GDR, delle meccaniche di gameplay essenziali, del sistema di controllo o dell'implementazione di armi e abilità. Nel descrivere il proprio incarico, Nordlander indica Dragon Age come gioco in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre non vengono menzionate né PlayStation 4 né Xbox One.



Ovviamente, potrebbe trattarsi di un'informazione datata o incompleta, ma l'avvistamento resta sicuramente interessante. In attesa di saperne di più, ricordiamo che, sempre secondo Jeff Grubb, il nuovo Dragon Age potrebbe arrivare nel 2023.