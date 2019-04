Dragon Age 4 sbuca sulle pagine di GameStop Irlanda in uscita nel 2019

Annunciato ai Game Awards 2018, Dragon Age 4, prossimo capitolo della serie RPG di BioWare che proseguirà l'epopea narrativa degli eroi del Thedas, è bizzarramente comparso sulle pagine di GameStop Irlanda, già disponibile per il pre-order e provvisto di una - poco plausibile - finestra di lancio.

Il titolo è pre-acquistabile in versione PC (59,99 euro), PlayStation 4 e Xbox One (69,99 euro), e trasferendo il prodotto nel carrello personale scopriamo come la data di lancio è fissata ad un improbabile 29 dicembre 2019. Mai come in questo caso ci teniamo ad avvertire i lettori che si tratta con buonissima probabilità di un semplice placeholder del rivenditore, o di un banale errore di un impiegato forse troppo ansioso di mettere le mani sulla prosecuzione della serie ruolistica di BioWare. Pertanto, vi invitiamo ad attendere che Electronic Arts possa aggiornarci sullo stato del titolo, magari in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles.

Dragon Age 4 non ha ancora una data di lancio ufficiale, recenti rumor apparsi in rete nei giorni scorsi hanno svelato come lo sviluppo del gioco sia stato riavviato da BioWare nel 2017 e affidato ad un secondo team, nel mentre la maggior parte dei membri dello studio si concentrava per preparare il lancio del controverso Anthem.