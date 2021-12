Dragon Age 4, lo sviluppo prosegue: BioWare rassicura i fan nel Dragon Age Day

Nelle celebrazioni della community per il Dragon Age Day, i vertici di BioWare festeggiano questa ricorrenza rassicurando i fan dell'epopea GDR con una lettera aperta che conferma il loro impegno nello sviluppo di Dragon Age 4.

Con un lungo post condiviso sulle pagine del blog ufficiale di Dragon Age, i rappresentanti di BioWare ringraziano tutti i patiti della saga ruolistica per il loro quarto Dragon Age Day e si uniscono alle celebrazioni per omaggiare le creazioni più originali della community.

Il team di BioWare approfitta inoltre dell'occasione per far sapere ai fan che la sussidiaria di Electronic Arts è ancora al lavoro per costruire la prossima, attesissima esperienza singleplayer del franchise di Dragon Age.

Sempre in merito a Dragon Age 4, i ragazzi di BioWare sottolineano come "siamo entusiasti per il prossimo anno, quando potremo rivelare di più su questo progetto. Fino ad allora, vi lasciamo due nuovi racconti brevi dal mondo di Dragon Age!". A voler dar retta a BioWare, quindi, non dovrebbero esserci sorprese riguardanti Dragon Age 4 nel corso dell'ormai imminente The Game Awards 2021.

Entrambi i racconti ambientati nell'universo di Dragon Age, "La fiamma eterna" di Sylvia Feketekuty e "Non saprai quando" di Brianne Battye, sono liberamente consultabili sul sito ufficiale della serie, con tanto di traduzione in italiano e di riferimenti multimediali tra artwork e rimandi alle precedenti opere di Dragon Age.