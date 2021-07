Dragon Age 4 uscirà nel 2023 secondo una fonte di Jeff Grubb

Dragon Age 4 non è apparso all'evento EA Play e da tempo è sceso il silenzio sul progetto, con BioWare che si limita a condividere saltuariamente concept art e immagini, senza però ulteriori aggiornamenti sullo stato dei lavori.

Una fonte di Jeff Grubb fa sapere che il gioco è attualmente previsto per il 2023 e che probabilmente la campagna marketing vera e propria inizierà il prossimo anno. Annunciato nel 2018, Dragon Age si sarebbe imbattuto in questi anni in numerose problematiche, a partire dall'annuncio realizzato senza il permesso di Electronic Arts e nel corso del tempo BioWare ha cambiato numerose volte la propria visione, apparentemente scartando il multiplayer per puntare tutto sul single player.

Lo studio ha ribadito che il gioco è ancora in sviluppo e i lavori procedono senza problemi, inoltre recentemente il team di Anthem Next ha iniziato a lavorare su Dragon Age, portando nuova forza lavoro nello studio per velocizzare i tempi di produzione, anche se un blockbuster di tale caratura richiede tempo e BioWare non vuole spremere i propri dipendenti, come dichiarato dai producer in alcune recenti interviste.

Se davvero il nuovo Dragon Age uscirà nel 2023, la strada per il reveal ufficiale potrebbe essere ancora lunga, speriamo di saperne di più nel 2022.