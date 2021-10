Dragon Age 4 uscirà solo su PS5 e Xbox Series X/S? Parla Jeff Grubb

Dragon Age 4 è ancora avvolto nel mistero. Da tempo le informazioni sul nuovo episodio dell'apprezzata serie Action/RPG di BioWare sono molto limitate, e a parte qualche concept art gli sviluppatori non si sono sbottonati molto su ciò che il gioco offrirà in termini di storia e gameplay.

Negli scorsi mesi il giornalista Jeff Grubb ha parlato in più occasioni del gioco, rivelando che Dragon Age 4 uscirà nel corso del 2023. Dalle pagine del portale VentureBeat lo stesso Grubb torna di nuovo sull'opera prodotta da Electronic Arts con un nuovo report che rivela altri possibili dettagli sullo sviluppo del gioco. A quanto pare, il nuovo capitolo vedrà la luce solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, senza nessuna uscita cross-gen su PS4 e Xbox One. L'indizio sarebbe emerso dal profilo LinkedIn di un ex membro di BioWare che avrebbe lavorato per un periodo al nuovo episodio della serie segnalando il suo futuro arrivo solo sui sistemi next-gen.

Secondo Grubb, gli autori si stanno già muovendo verso l'abbandono delle vecchie console per concentrare i propri sforzi unicamente verso i nuovi sistemi. In aggiunta, sostiene il giornalista, quando Dragon Age 4 sarà pronto, PS5 e e Xbox Series X/S avranno già una base installata molto più consistente rispetto a quella attuale, ulteriore motivo per cui potrebbe non esserci il bisogno di alcuna uscita cross-gen. Fin quando EA o BioWare non parleranno, tuttavia, si resta nel campo delle ipotesi. Nel frattempo una concept art ha svelato il ritorno dei Custodi Grigi in Dragon Age 4.