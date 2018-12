Dragon Age: Bioware commenta l'annuncio del nuovo capitolo

In occasione dei The Game Awards, Bioware ha confermato i recenti rumor in merito ad un nuovo capitolo di Dragon Age, tramite la pubblicazione di un primo Teaser Trailer.

Tramite il proprio Blog, la Software House ha voluto fornire qualche informazione aggiuntiva. A fornirle, sono Mark Darrah, Produttore Esecutivo, e Matthew Goldman, Direttore Creativo presso Bioware. I due hanno realizzato ognuno un breve messaggio, con cui commentano l'annuncio reso noto in occasione dei The Game Awards 2018.

In particolare, il Produttore Esecutivo ha fornito alcuni dettagli sul team che sta lavorando al nuovo Dragon Age. Questo sarebbe stato costruito mantenendo come fulcro alcuni "Veterani di Dragon Age", oltre che alcuni sviluppatori che lavorano con Darrah sin dai tempi di Baldur's Gate.



Goldman, invece, afferma: "Trasformare i giocatori negli eroi delle proprie storie è stata per me una missione sin dai tempi di Baldur's Gate. Nel tempo, ho accettato sfide crescenti: costruire vasti mondi che fossero vivi, ideare divertenti sistemi di combattimento basati sui party, ed illustrare fantastiche storie. Ora, sono onorato ed eccitato di far proseguire la ricca eredità di Bioware [...] con il mio franchise fantasy preferito. Abbiamo raccolto il nostro miglior team finora e ci stiamo avventurando verso la più epica mission di sempre!".



Che ne dite, attendete già questo nuovo Dragon Age con ansia?